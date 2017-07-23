Хацкевич після матч з "Шахтарем": Зіграли дисципліновано, організовано

Наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич відповів на питання ЗМІ на післяматчевій прес-конференції в Харкові, після перемоги своєї команди над донецьким "Шахтарем", повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

"Зіграли дисципліновано, організовано, може бути, в першому таймі було більше переходу з оборони в атаку. Гра без м'яча сьогодні у команди була на високому рівні. Проаналізували минулу гру. Виявляється, з будь-якою командою можна грати і добиватися результату, якщо грати організовано, дисципліновано", - почав Хацкевич.

Читайте такожЯрмоленко: Всі відпрацьовували і в обороні, і в атаціГоворячи про зміни, внесені тренером в малюнок гри «Динамо», Хацкевич помітив: "Не дали супернику розбігтися, коли наша атака переривалася. Дисципліновано зіграли і крайні захисники, і опорні півзахисники, не давали швидко переходити в атаку футболістам "Шахтаря".

А говорячи про конкретні персоналії зауважив: "У нас досить напружений графік. Гусєв в обоймі, і як тільки буде можливість вийти, ми обов'язково надамо йому ігровий час. Він потихеньку набирає форму і функціональні кондиції. Ритм гри дещо втрачений, але він досвідчений футболіст і впорається з цим. Що стосується замін, то всі вони пов'язані з втомою гравців. Мбокані попросив заміну, Гармаш теж. Дерлис сильно провів перший тайм, але нам треба було освіжити фланг. У "Шахтаря" більше гостроти пішло з правого флангу, Срна грав дуже високо. Так що ця заміна теж напрошувалася".

"На завершення, на майбутнє хотілося б звернути увагу на суддівство в останні 15 хвилин. Арбітр здорово судив 75 хвилин. Потім став фіксувати фоли незрозумілі, коли футболіст чіпляється за м'яч, руку... Рівень суддівства був досить хороший 75 хвилин. Однак мене дуже не влаштувало суддівство в останні 15 хвилин", - додав Хацкевич.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло "Шахтар" в гостьовому матчі 2-го туру УПЛ в Харкові з рахунком 1:0.