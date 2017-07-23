Ярмоленко: Всі відпрацьовували і в обороні, і в атаці

Капітан київського «Динамо» Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу «біло-синіх» над «Шахтарем» в матчі української Прем'єр-ліги в Харкові, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

- Поразка в матчі за Суперкубок стала для нас сильним ударом по самооцінці. Програвати ніхто не любить. Було видно, що сьогодні ми більше хотіли виграти, ніж суперник. Вважаю, що перемогли заслужено, - зазначив Ярмоленко.

Говорячи про нову тактичну схему з двома опорними півзахисниками, капітан киян зазначив: "Відмінності невеликі. Все одно сьогодні всі ми багато оборонялися. На полі була дійсно команда, всі відпрацьовували і в обороні, і в атаці. Я вважаю, що в таких іграх, коли обороняешься, тактичні схеми відходять на другий план, більше граєш за рахунок самовіддачі".

Читайте такожФонсека після матчу з "Динамо": Мені не в чому дорікнути гравцям "Шахтаря"А коментуючи гол Мбокані, зауважив: "Думаю, це не заготівля і не стиль, а клас нападника. У першому таймі у нього практично не було моментів, хоч він постійно чіплявся за м'ячі. Клас нападника в цьому і проявляється – він чекав свій момент і використовував його, і тепер ми веземо додому три очки. Я вітаю наше місто і наших уболівальників".

А говорячи про "друге дихання" після перемоги і напередодні найважливішого матчу Ліги чемпіонів з "Янг Бойз", сказав: "Завжди після таких перемог над принциповим суперником з'являється друге дихання, наснага. Будемо готуватися з гарним настроєм. Розуміємо, що такий клуб, як «Динамо» Київ повинен грати в Лізі чемпіонів".

Відповідаючи на запитання про те, що за останній тиждень не було чутно трансферних чуток про Ярмоленка, капітан і лідер "Динамо" засміявся і відповів: "Я поки що промовчу на цю тему".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло "Шахтар" у центральному матчі 2-го туру Прем'єр-ліги в Харкові з рахунком 1:0.