Фонсека після матчу з "Динамо": Мені ні в чому дорікнути гравцям "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував матч у Харкові з київським "Динамо", який пройшов напередодні в рамках 2-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

"Верх взяла команда, яка досить непогано себе показала. Тим не менше гра була такою: одні більше атакували, інші – оборонялися. Перемагає той, хто забиває. Можу тільки привітати «Динамо». Однак сьогодні мені не в чому дорікнути своїм футболістам: повністю задоволений їхньою віддачею на полі. Єдине, що мене засмутило, – ми не змогли реалізувати створені моменти", - почав Фонсека.

Читайте такожФонсека перед новим матчем з "Динамо": Суперкубок в минулому, перемога в ньому зараз нічого не значитьЩодо настрою на гру своїх підопічних, Фонсека помітив: "Тільки той, хто сліпий або не бажає бачити, не помітить, що настрій «Шахтаря» був таким самим, як і в Суперкубку. «Гірники» домінували. Більшу частину матчу провели на половині поля суперника і створювали моменти. Різниця лише в тому, що «Динамо» сьогодні забило, а ми не змогли реалізувати свої шанси. В іншому, без сумнівів, ми були краще. Але в історії залишиться перемога «Динамо», тому що відзначився опонент, а не ми".

А говорячи про те, що на думку представників "Динамо" арбітр 75 хвилин арбітр судив добре, а останні 15 – погано, сказав: "Це думка наставника «Динамо», яку я поважаю і не коментую. Зрозуміло, що арбітр може зробити одну-другу помилку в поєдинку. Однак ми сьогодні поступилися не через суддівство. Я повинен бути щирим. Якщо відчуваю, що є якісь дії з боку арбітрів, то завжди про це кажу, якщо ж суддя правильно діє і не приносить перемогу якій-небудь команді, я можу лише привітати його з відмінною роботою, так само як і суперника".

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Шахтар" поступився "Динамо" в центральному матчі 2-го туру УПЛ в Харкові з рахунком 0:1.