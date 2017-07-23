"Барселона" обіграла "Ювентус", "Тоттенхем" сильніший за ПСЖ на Міжнародному Кубку чемпіонів

У Іст-Рутерфорді і Орландо відбулися чергові матчі Міжнародного Кубка чемпіонів, в яких "Барселона" обіграла "Ювентус" (2:1), а "Тоттенхем" несподівано виявився сильнішим за "Парі Сен-Жермен" (4:2), повідомляє офіційний сайт турніру.

У матчі іспанського та італійського грандів все вирішилося в середині першого тайму, коли двічі, на 15-й і 26-й хвилинах, точні удари по воротах суперника завдав Неймар. Єдиний гол у відповідь на 63-й хвилині забив К'єліні, але врятувати хоча б нічию туринці не змогли - 1:2.

Читайте такожПСЖ обіграв "Рому" у стартовому матчі передсезонного Міжнародного Кубка чемпіонівУ свою чергу, ПСЖ і "Тоттенхем" влаштували гольову перестрілку в першому таймі. На точний удар Кавані на 6-й хвилині, англійці відповіли голами Еріксена (11) і Дайера (18). А на 36-й хвилині Пасторе знову вирівняв ситуацію на полі і на табло - 2:2. Після перерви, коли гра помітно заспокоїлася, забивали тільки англійці. У кінцівці гри, на 82-й хвилині, відзначився Алдервейрелд, а на 88-й - Кейн.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний кубок чемпіонів проходить в США з 19 по 30 липня.