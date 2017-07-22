Київське "Динамо" виграло у "Шахтаря" в гостьовому матчі УПЛ

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився матч 2-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" здобуло гостьову перемогу над донецьким "Шахтарем", повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол у цьому матчі на самому початку другого тайму забив Демьерсі Мбокані, який повернувся в "Динамо" після оренди.

На 46-й хвилині гравці "Динамо" розвели м'яч з центру поля, Гармаш подає з правого флангу і Мбокані головою забиває м'яч. Красива атака вийшла у виконанні киян.

Надалі "Шахтар" перехопив ініціативу, багато і небезпечно атакував, але забити гол так і не зумів. УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.

Таким чином, після 2-х турів змагань у "Динамо" максимальна кількість очок - 6. Кияни ділять 1-2 місце зі "Сталлю" з Кам'янського.