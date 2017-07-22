"Верес" і "Олександрія" зіграли безгольову нічию в матчі УПЛ

У Львові завершився матч 2-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, у якому рівненський "Верес" приймав "Олександрію" і звів матч внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Команди провели досить нудний матч, завдавши всього по 3 удари по воротах один одного (по одному - в створ воріт). А чи не єдиний гольовий момент у самій кінцівці матчу мав гравець "Вереса" Євген Морозенко, який пробив у створ воріт зі штрафного, але воротар суперника Паньків з-під поперечини вибив м'яч.

Таким чином, команди поділили очки і продовжують перебувати в нижній частині турнірної таблиці УПЛ. У "Вереса" 2 бали, в "Олександрії" - 1.