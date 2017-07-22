"Чорноморець" програв "Сталі" в першому домашньому матчі нового сезону УПЛ

В Одесі завершився матч 2-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Кам'янського переграла місцевий "Чорноморець", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 0:1.

Єдиний гольовий момент у матчі стався на 74-й хвилині, коли гол забив Орест Кузик. В ході атаки "Сталі" Михайличенко зробив передачу в штрафну на Кузика, той підробив м'яч і відправив його у сітку.

У час, що залишився, гості зуміли втримати переможний рахунок, незважаючи на істотну ігрову і територіальну перевагу господарів поля.

Таким чином, "Сталь" здобула другу перемогу на старті сезону поспіль з однаковим рахунком (раніше сенсаційно обіграли луганську "Зорю") - 6 очок. У свою чергу, "Чорноморець" програв другий раз після поразки на старті від київського "Динамо" - 0 балів.