Прем'єр-ліга, 2-й тур, "Чорноморець" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які знаходяться на 9-му і 4-му місцях у турнірній таблиці змагань, відповідно.

"Сталь" у першому турі сенсаційно виграла в гостях у луганської "Зорі" (1:0). У свою чергу, "Чорноморець" очікувано програв на виїзді київському "Динамо" - 1:2, хоч і відкрив рахунок у матчі і мав певні шанси на успіх, якщо б не ряд вкрай сумнівних суддівських рішень.

Матч в Одесі розпочнеться о 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.