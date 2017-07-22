"Шахтар" є фаворитом матчу УПЛ з "Динамо" на котируваннях букмекерів

Сьогодні в Харкові відбудеться центральний матч 2-го туру і всього першого кола чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" прийме київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.

На ОСК "Металіст" зійдуться лідери українського футболу останніх років.

На даний момент, судячи за статистикою й даними букмекерських контор, лідерство гірників навіть у цій парі беззастережно.

За даними спеціалізованого порталу Betexplorer, який зібрав ставки 21 провідної контори світу, "Шахтар" є фаворитом гри. Ставки на перемогу донецької команди приймаються з середнім коефіцієнтом 1,58 до 1, у той час, як на нічию - 3,66 до 1, а на перемогу киян - 5,19 до 1.

Матч "Шахтар" - "Динамо" розпочнеться у Харкові о 19.30.