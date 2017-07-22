Матч 2-го туру Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Динамо": де дивитися

12:03, 22 липня 2017
Футбол
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У Харкові відбудеться центальна гра туру й першого кола, в цілому, чемпіонату України з футболу.

Матч

Сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться центральний матч 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" прийме на своєму полі київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.

ТВ-трансляція матчу відбудеться на телеканалі "Футбол-1".

Матч "Шахтар" - "Динамо" розпочнеться у Харкові о 19.30.

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Теги: #Шахтар - Динамо#хто покаже матч