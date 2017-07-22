Антунеш буде виступати в "Хетафе" в оренді з правом викупу в "Динамо"

Іспанський "Хетафе" взяв 30-річного півзахисника київського "Динамо" Віторину Антунеша в оренду з правом викупу, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Клуб може викупити гравця за 2,5 млн. євро.

Орендна угода підписана з португальцем строком на один сезон і вартістю в 500 тисяч євро.

У сезоні-2013/14 і 2014/15 гравець виступав за іспанську "Малагу". Раніше він також виступав у складі португальського "Пасуш де Феррейра", італійських "Роми", "Ліворно" і "Лечче".