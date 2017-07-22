Антунеш буде виступати в "Хетафе" в оренді з правом викупу в "Динамо"
10:59, 22 липня 2017Футбол
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Гравця може викупити іспанський клуб за 2,5 млн. євро.
Антунеш повернувся в Іспанію після двох років у київському "Динамо" / twitter.com/GetafeCF
Іспанський "Хетафе" взяв 30-річного півзахисника київського "Динамо" Віторину Антунеша в оренду з правом викупу, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Клуб може викупити гравця за 2,5 млн. євро.
Орендна угода підписана з португальцем строком на один сезон і вартістю в 500 тисяч євро.
У сезоні-2013/14 і 2014/15 гравець виступав за іспанську "Малагу". Раніше він також виступав у складі португальського "Пасуш де Феррейра", італійських "Роми", "Ліворно" і "Лечче".
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