Антунеш буде виступати в "Хетафе" в оренді з правом викупу в "Динамо"

10:59, 22 липня 2017
Футбол
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Гравця може викупити іспанський клуб за 2,5 млн. євро.

Антунеш повернувся в Іспанію після двох років в київському

Іспанський "Хетафе" взяв 30-річного півзахисника київського "Динамо" Віторину Антунеша в оренду з правом викупу, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Клуб може викупити гравця за 2,5 млн. євро.

Орендна угода підписана з португальцем строком на один сезон і вартістю в 500 тисяч євро.

У сезоні-2013/14 і 2014/15 гравець виступав за іспанську "Малагу". Раніше він також виступав у складі португальського "Пасуш де Феррейра", італійських "Роми", "Ліворно" і "Лечче".

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Теги: #Динамо#Іспанія#Антунеш