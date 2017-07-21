Донецький "Олімпік" підсилився двома гравцями після старту Прем'єр-ліги

Черговим новачком ФК «Олімпік» (Донецьк) під час літнього трансферного вікна став нападник Ілля Михальов, повідомляє прес-служба ФК "Олімпік".

Контракт з 26-річним футболістом підписаний строком на один рік. Гравець вибрав собі футболку з номером 12.

Ілля Михальов народився 31 липня 1990 року.

Попередні клуби: «Шахтар-3» (Донецьк), «Металург» (Донецьк), «Олімпік» (Донецьк), «Амкар» (Перм), «Карпати» (Львів), ФК «Олександрія», ФК «Хімки», «Луч-Енергія» (Владивосток), «Нафтохімік» (Нижнєкамськ), «Томь» (Томськ), «Тосно» (Санкт-Петербург), ФК «Актобе» (Казахстан)

Ілля є вихованцем донецького «Шахтаря», виступав у «Шахтарі-3», встиг пограти в «Олімпіку», коли команда ще грала у Другій лізі (провів 10 матчів). Також захищав кольори «Карпат» і «Олександрії». Поки в Прем'єр-лізі на рахунку новачка «олімпійців» лише один матч.

Більшу частину кар'єри Михальов провів у російському чемпіонаті, де встиг пограти відразу кілька команд. Також у його послужному списку значиться казахстанський «Актобе». Ілля зіграв три матчі в складі молодіжної збірної України.

Ще одним новачком «Олімпіка» в літнє міжсезоння став колишній голкіпер «Волині» Артем Кичак. З 28-річним футболістом підписано річну угоду. Артем буде виступати у футболці під номером 13.

Артем Кичак народився: 16 травня 1989 року

Попередні клуби: «Динамо» (Київ), «Волинь» (Луцьк)

Артем є вихованцем академії київського «Динамо». Виступав за другу та третю команди «біло-синіх» в першій і другій лігах, провів один матч у складі першої команди «Динамо». З 2013 року захищав ворота «Волині», з якою відіграв 49 матчів у Прем'єр-лізі і один – в Кубку України.