Київське "Динамо" представило нову виїзну форму на сезон 2017/18

ФК «Динамо» Київ представив нову виїзну форму команди на сезон 2017/18, повідомляє офіційний клубний сайт.

У майбутньому сезоні команда виступить у традиційній синій формі, підкреслюючи вірність кольорам клубу. Особливість нової екіпіровки полягає в дизайні футболки з V-подібним вирізом, в структуру якої доданий новий візерунок - симетричні ромби. На формі розміщений логотип і традиційні три смужки adidas, а також емблема клубу. Ззаду на футболці розміщено напис FCDK. Гетри прикрашені динамівським символом – прописною буквою «Д».

Нова екіпіровка динамівців поєднує в собі легкість і функціональність, а також бездоганний стиль.

Читайте такожЯрмоленко вийшов на друге місце в списку бомбардирів "Динамо" в УПЛПри розробці нової ігрової форми використовувалася унікальна технологія ClimaCool. Вона покликана забезпечувати вентиляцію і відчуття прохолоди футболістам навіть в жарку погоду, активно виводить вологу і надлишки тепла з поверхні шкіри. Матеріал вбирає піт і виводить його на поверхню тканини для подальшого швидкого випаровування. Спеціально спроектовані вентиляційні канали і матеріали з тривимірною структурою забезпечують хорошу мікровентиляцію. В результаті цього поверхня шкіри залишається сухою, футболісти відчувають прохолоду і легше справляються з фізичними навантаженнями.

У новій формі команда зіграє вже 22 липня у виїзному матчі проти ФК «Шахтар» в рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги.