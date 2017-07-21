"Манчестер Юнайтед" обіграв "Сіті" у виїзному дербі в США

У Х'юстоні (США) завершився другий матч Міжнародного кубка чемпіонів, в якому "Манчестер Юнайтед" обіграв "Манчестер Сіті", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Підопічні Жозе Моуріньо мали перевагу над суперником протягом всієї гри і двічі змогли втілити її в голи в кінцівці першого тайму.

На 37-й хвилині після відмінного пасу Поля Погба відкрив рахунок точним ударом Ромелу Лукаку. А за 2 хвилини, на 39-й, відзначився Маркус Решфорд. Йому гольовий пас видав Генріх Мхітарян.

У другому таймі манкуніанці без особливих проблем втримали свою перевагу і довели матч до перемоги.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, в першому матчі турніру, французький "Парі Сен-Жермен" обіграв італійську "Рому" в серії пенальті - 1:1 (5:3).