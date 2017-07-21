Бразилець Юрі Фрейтас де Кастільйо став гравцем луганської "Зорі"

Бразильський нападник Юрі Фрейтас де Кастільйо став гравцем української команди, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

Після прибуття його в Україну деякий час пішов на акліматизацію гравця і сьогодні, після остаточного завершення медичного обстеження, було прийнято рішення і підписано контракт з форвардом. Футболіст вже включився у тренувальний процес.

Нападник народився 06 вересня 1995 року. Його попередній клуб - бразильський «Avai» (Бразилія). Починаючи з сезону 2014-го року Кастільо Фрейтас провів у різних лігах за «Avai» в цілому 1174 хвилини і забив 3 голи.