Матч відбору ЧС-2018 Україна - Хорватія відбудеться на столичному НСК "Олімпійський"

Матч відбіркового турніру чемпіонату світу-2018 з футболу Україна - Хорватія пройде в Києві на НСК "Олімпійський", повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій.

Гра заключного туру групового етапу відбудеться 9 жовтня.

На даний момент, після 6-ти турів змагань, збірна України посідає 4-е місце в турнірній таблиці Групи I. На рахунку підопічних Андрія Шевченка 11 очок - 3 перемоги при 2 поразках і 1 нічиїй. Різниця забитих і пропущених м'ячів - 9:5.

До заключної гри групового етапу з Хорватією нашій команді також належить провести матчі з командами Туреччини (2 вересня, ОСК "Металіст", Харків), Ісландії (5 вересня, Рейьявик) та Косово (6 жовтня, албанський Шкодер).