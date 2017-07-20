Срна перед грою з "Динамо": Впевнений, що найближчий матч буде дуже важким

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна висловив свою думку щодо майбутнього матчу проти київського "Динамо", а також відповів на питання про поведінку вболівальників під час минулого поєдинку, повідомляє Footboom.

"Вболівальники? Ви знаєте, ми вже звикли до подібних речей, які, на жаль, іноді трапляються під час поєдинків чемпіонату. Ви зрозумійте і нас, це не та проблема, яку можуть вирішити футболісти. Ані я, ані Ярмоленко не можемо вплинути на подібні негативні явища, які відбуваються на матчах. Це повинні в першу чергу реагувати люди, у яких є влада і рішення яких дійсно можуть змінити цю ситуацію", - зазначив хорватський легіонер.

Читайте такожФонсека перед новим матчем з "Динамо": Суперкубок в минулому, перемога в ньому зараз нічого не значить"Що стосується майбутнього поєдинку з "Динамо", то, як я вже раніше говорив, з великою повагою ставлюся до цього суперника. Всі поєдинки проходять принципово. Всі результати даються нам з великим трудом. Я впевнений, що найближчий матч буде важким. Не варто будувати ілюзій, що все пройде легко. Так у киян на горизонті зустріч з "Янг Бойз", але у нас також досить щільний графік. Не думаю, що це якось вплине на розподіл сил в матчі або на те, що хтось буде в кращих умовах", - поділився Срна очікуваннями від майбутньої гри.

Говорячи про матч за Суперкубок, Срна зазначив: "Приємно починати сезон з перемог. Постараємося продовжити серію і підійти до матчу Ліги Чемпіонів підійти в гарній формі та настрої. У нас в двох матчах були ротації як у півзахисті, так і в обороні, але всі гравці проявили себе добре, всі показали, що тренер може на них покластися в будь-яку хвилину. Після Суперкубка я пожартував з президентом ФФУ - чи не набридло йому вручати нам нагороди. Вийшло так, що за короткий час ми виграли "золото" чемпіонату, Кубок України і Суперкубок. Звичайно, це був жарт. Сезон тільки починається, всі ми хочемо перемагати, і щоб "Шахтар" знову виступив вдало як в чемпіонаті, так і в єврокубках. І повірте у нас є і достатньо мотивації, і бажання, і сил", - підсумував капітан гірників.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в суботу, 22 липня, на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри - о 19.30