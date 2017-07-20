Гравець київського "Динамо" Хльобас буде грати в оренді у мінському "Динамо"
12:57, 20 липня 2017Футбол
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Гравець виступатиме у складі білоруського клубу до кінця поточного сезону.
Хльобас продовжить грати в "Динамо", але в іншому / fcdynamo.kiev.ua
Форвард Дмитро Хльобас змінив одне «Динамо» на інше. Нападник буде выступат за мінський клуб на правах оренди до кінця поточного сезону, повідомляє Xsport з посиланням на Футбол України.
На зборах з киянами Хльобас показав досить непогані результати, і говорив, що йому по силам закріпитися в основі «Динамо», але тренерський штаб «біло-синіх» вирішив інакше, відправивши гравця в оренду.
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