Фонсека перед новим матчем з "Динамо": Суперкубок в минулому, перемога в ньому зараз нічого не значить

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека дав свій коментар щодо матчу 2-го туру Прем'єр-ліги проти київського "Динамо", повідомляє Footboom.

"Суперкубок - це окремий турнір. Він складався з одного матчу, і проходив фінал. Такі поєдинки завжди відрізняються від звичайних матчів чемпіонату. У найближчому турі чекає дуже важлива і відповідальна гра проти дуже серйозного суперника, тому нам необхідно підійти до матчу з максимальною концентрацією. Перемога в Суперкубку вже в минулому, вона нічого не значить зараз. Нам потрібно забути і готуватися до майбутнього матчу з новими емоціями і силами. Не сумніваюся, що обидві команди будуть знову грати лише на перемогу", - зазначив Фонсека.

"Ми поважаємо "Динамо". У цієї команди є хороший склад з хорошими виконавцями. Без належного настрою і максимальної концентрації нам не вдасться добитися позитивного результату зустрічі", - додав тренер.

Після цього португальський фахівець відповів на питання про те, чи можливо провести роботу над помилками за такий короткий проміжок часу:

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека про Суперкубку: Ми просто виявилися краще"Щось глобально змінити складно, але деякі деталі змінити, поліпшити ігрові моменти - це цілком реально. Якщо розібрати помилки минулих двох ігор і вказати на них гравцям, то вони можуть винести свої висновки, що допоможе вирішити ряд проблем. Нехай не вводить всіх в оману рахунок Суперкубка, ця перемога далася "Шахтарю" дуже непросто. Для моїх гравців ця гра була дуже складною, адже суперник також показував непоганий рівень футболу. Розуміємо, що в найближчому матчі нам також доведеться докласти максимум зусиль, щоб добитися важливих очок", - зазначив Фонсека.

Також наставник "Шахтаря" розповів про те, що функціонально команда готова до майбутньої гри, а найважливіше зараз - встигнути відновитися, адже графік досить щільний.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в суботу 22 липня у Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 19.30.