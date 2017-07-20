Ярмоленко і Коноплянка можуть опинитися в новому сезоні в англійському "Сток Сіті"
11:48, 20 липня 2017Футбол
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Середняк англійської Прем'єр-ліги в минулому сезоні зайняв 13-е місце в підсумковій турнірній таблиці ліги.
Ярмоленко знову потрапив в сферу інтересів англійського клубу / fcdynamo.kiev.ua
Гравці національної збірної України Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко можуть перейти в літнє міжсезоння в англійський «Сток Сіті», повідомляє Stoke Sentinel.
Наставник команди Марк Хьюз розглядає українців в якості заміни Марко Арнаутовичу, який найближчим часом перейде в «Вест Хем» за 27 мільйонів євро.
Раніше, в літнє міжсезоння-2015 «Сток Сіті» проявляв інтерес до Ярмоленка, але його не відпустило керівництво «Динамо».
У минулому сезоні «Сток Сіті» зайняв 13 місце в АПЛ.
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