ПСЖ обіграв "Рому" у стартовому матчі передсезонного Міжнародного Кубка чемпіонів

У Детройті (США) відбувся перший матч традиційного літнього передсезонного турніру футбольних Топ-клубів, в якому французький "Парі-Сен Жермен" грав проти італійської "Роми" і виграв у серії пенальті, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 1:1 в основний час, а в серії пенальті парижани були сильнішими - 5:3.

У першому таймі єдиний гольовий момент стався на 36-й хвилині, коли відзначився бразилець Маркиньос. Гольовий удар гравцеві ПСЖ вдався після відмінного пасу іспанця Хесе. А в другому таймі на 60-й хвилині, Садок Умар зрівняв рахунок.

Читайте такожМіжнародний Кубок чемпіонів – велика розминка перед важливим сезономВ серії пенальті єдиний неточний удар завдав бразилець Герсон з "Роми". А вирішальний гол забив все той же Маркиньос. Французи починали серію пенальті, тому заключний удар гравців "Роми" навіть не довелося бити - 5:3 на користь ПСЖ.

Другий матч турніру в США відбудеться в ніч на п'ятницю в Х'юстоні, коли відбудеться манчестерське дербі - "Сіті" проти "Юнайтед".

У Китаї також проходить паралельний турнір зі схожою назвою і Топ-складом учасників, де в перший день змагань німецька "Баварія" програла англійському "Арсеналу" - 1:1 (серія пенальті 2:3), а італійський "Мілан" програв іншій німецькій команді "Боруссії" (Дортмунд) з рахунком 1:3.