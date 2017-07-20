Португальський захисник "Динамо" Антунеш переходить в іспанський "Хетафе" - ЗМІ

Португальський захисник київського «Динамо» Віторину Антунеш вилетів до Іспанії для завершення переговорів з «Хетафе». Про це XSPORT.ua повідомив футбольний агент Дмитро Єрмак.

За інформацією фахівця, бек в четвер має вирішити всі питання пов'язані з його трансфером.

Читайте такожХацкевич вказав на двері одному з легіонерів "Динамо" - ЗМІВ середу українські ЗМІ повідомили, що Антунеш має намір покинути команду. Також зазначалося, що тренерський штаб киян на чолі з Олександром Хацкевичем не буде чинити опір трансферу, адже грою футболіста в команді незадоволені.

Віторину Антунеш перебрався з «Малаги» в «Динамо» 1 лютого 2015 року. За цей час португалець провів 79 матчів, в яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.