Хацкевич вказав на двері одному з легіонерів "Динамо" - ЗМІ

Лівий захисник "Динамо", португальський легіонер Віторіну Антунеш незабаром покине столичну команду. Про це стало відомо сайту dynamomania.com.

За інформацією ЗМІ, Антунеш повинен повернутися в іспанську "Малагу", з якої в 2015 році він переїхав до Києва за 8 млн євро.

Гра португальця викликає серйозні нарікання у головного тренера "Динамо"Олександра Хацкевича, особливо після двох результативних помилок у матчі з "Шахтарем" за Суперкубок.

Вчора на прес-конференції після матчу киян з "Чорноморцем" коуч ще раз озвучив необхідність пошуку виконавця на позицію лівого захисника. Сам Антунеш також не проти покинути Україну, оскільки хоче возз'єднатися зі своєю родиною.

Загалом Антунеш, якому в квітні виповнилося 30 років, провів за "Динамо" 49 матчів у чемпіонаті України, в яких забив 3 м'ячі. Найбільш пам'ятним моментом його київської кар'єри є гол, забитий у ворота "Евертона" навесні 2015 року красивим дальнім ударом.