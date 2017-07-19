Легендарний півзахисник "Барселони" Хаві проводить останній сезон в якості гравця

Колишній півзахисник "Барселони" Хаві Ернандес, який зараз виступає за катарський футбольний клуб "Аль-Садд", має намір завершити кар'єру після закінчення сезону.

Про це 37-річний футболіст розповів в інтерв'ю AS. Чинний контракт іспанця закінчується влітку 2018 року.

«Це мій останній сезон в якості гравця, а потім я повішу бутси на цвях, але залишуся у футболі. Планую тренувати, але поки що цього робити не можу. Я знаю методику, але не хочу нікого обманювати, потрібно навчитися використовувати ці знання», — розповів Хаві.

Читайте такожЛегенда італійської "Роми" Тотті підтвердив своє призначення на посаду директора командиХаві починав кар'єру в «Барселоні», в якій грав з 1995-го по 2015 рік і провів в загальній складності за основну команду 743 гри і забив 84 голи.

З Барселони півзахисник перебрався до Катару, де другий рік виступає за «Аль Садд».

У складі "Барселони" Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок країни і чотири рази перемагав в Лізі чемпіонів.

Крім того, на рахунку півзахисника 133 матчі і 12 голів за збірну Іспанії, у складі якої він двічі перемагав на чемпіонатах Європи і один раз - на чемпіонаті світу.