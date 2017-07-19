Ярмоленко вийшов на друге місце в списку бомбардирів "Динамо" в УПЛ

Півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко вийшов на друге місце за кількістю забитих м'ячів за київський клуб в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє football24.ua.

На першому місці в списку динамівських бомбардирів в історії чемпіонатів України, як і раніше знаходиться Сергій Ребров, на рахунку якого 113 голів.

Читайте такожПропустивши першим, "Динамо" здобуло першу перемогу під керівництвом ХацкевичаУ Ярмоленка і у Максима Шацьких по 97 голів за «Динамо». Від кращої трійки голеадорів значно відстав Андрій Шевченко, який 83 рази відзначався в чемпіонаті України.