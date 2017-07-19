Ярмоленко вийшов на друге місце в списку бомбардирів "Динамо" в УПЛ
12:35, 19 липня 2017Футбол
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Капітан "Динамо" наздогнав у рейтингу динамівських бомбардирів Максима Шацьких.
Андрій Ярмоленко зрівнявся з Шацьких за кількістю м'ячів за "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua
Півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко вийшов на друге місце за кількістю забитих м'ячів за київський клуб в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє football24.ua.
На першому місці в списку динамівських бомбардирів в історії чемпіонатів України, як і раніше знаходиться Сергій Ребров, на рахунку якого 113 голів.
Читайте такожПропустивши першим, "Динамо" здобуло першу перемогу під керівництвом ХацкевичаУ Ярмоленка і у Максима Шацьких по 97 голів за «Динамо». Від кращої трійки голеадорів значно відстав Андрій Шевченко, який 83 рази відзначався в чемпіонаті України.
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