Матч 2-го туру УПЛ "Шахтар" та "Динамо" розсудить львів`янин Можаровський

Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 2-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону 2017/2018 років, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Зокрема, центральний матч туру і всього першого кола УПЛ "Шахтар" - "Динамо" розсудить Юрій Можаровський зі Львова.

Асистентами арбітра стануть Скрипка А.М. (Кропивницький) та Плужник О.О. (Харків), четвертий арбітр – Романов В.М. (Дніпро). Спостерігачем арбітражу призначений Кран О.В. (Харків), делегатом ФФУ – Прокопович Г.В. (Чернігівська ОФФ), офіцерами безпеки ФФУ – Косінов В.Д. (Харківська ОФФ), Парадніков В.О. (ФФУ).

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться найближчої суботи, 22 липня, у Харкові на ОСК "Металіст". Гра розпочнеться о 19.30.