Квитки на матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Янг Бойз" - від 35 до 400 гривень

Надійшли у продаж квитки на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2017/18 «Динамо» (Київ, Україна) – «Янг Бойз» (Берн, Швейцарія), повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Вартість квитків становить 35 грн. (нижній ярус, за воротами), 50 грн. (верхній ярус, за воротами), 70 грн. (бічні), 130 грн. (уздовж бічної лінії), 170 грн. (ближче до центру поля), 200 грн. (центр), 350 грн. (уздовж бічної лінії, біля поля) і 400 грн.(центр, біля поля).

Квитки можна придбати в касах НСК «Олімпійський» (Троїцька площа, біля метро «Олімпійська») та стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського (вул. Грушевського, 3).

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Янг Бойз" відбудеться у середу. 26-го липня. Початок гри - о 19:30.