Головний тренер "Динамо" Хацкевич визначився з форвардами на сезон - Хльобас йде в оренду

10:20, 19 липня 2017
Футбол
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Тренер буде розраховувати в новому сезоні на Дьемерси Мбокані, Жуніора Мораєса, Артема Бесєдіна і Артема Кравця.

Хльобас не підійшов новому тренеру

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич підтвердив телепрограмі «Профутбол» інформацію про те, що нападник його команди Дмитро Хльобас продовжить свою кар'єру на правах оренди в іншому клубі, повідомляє "Динамо" від Шурика.

Повідомляється, що наставник «біло-синіх» визначився з форвардами, на яких він буде розраховувати в цьому сезоні — це Дьемерси Мбокані, Жуніор Мораєс, Артем Бесєдін та Артем Кравець.

Згідно з опублікованою раніше в ЗМІ інформацією, Хльобас може виявитися або в полтавській «Ворсклі», де він провів минулий сезон в оренді, або у одному з клубів Греції та Білорусі.

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Теги: #Динамо#УПЛ#Хацкевич