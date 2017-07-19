Головний тренер "Динамо" Хацкевич визначився з форвардами на сезон - Хльобас йде в оренду

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич підтвердив телепрограмі «Профутбол» інформацію про те, що нападник його команди Дмитро Хльобас продовжить свою кар'єру на правах оренди в іншому клубі, повідомляє "Динамо" від Шурика.

Повідомляється, що наставник «біло-синіх» визначився з форвардами, на яких він буде розраховувати в цьому сезоні — це Дьемерси Мбокані, Жуніор Мораєс, Артем Бесєдін та Артем Кравець.

Згідно з опублікованою раніше в ЗМІ інформацією, Хльобас може виявитися або в полтавській «Ворсклі», де він провів минулий сезон в оренді, або у одному з клубів Греції та Білорусі.