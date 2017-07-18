"Шахтар" впевнено переміг "Ворсклу" в першому матчі УПЛ нового сезону
21:06, 18 липня 2017Футбол
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Гірники на виїзді розгромили "Ворсклу" завдяки голам Феррейри, Марлоса і Алана Патріка.
"Шахтар" обіграв "Ворсклу" / shakhtar.com
У Полтаві на стадіоні "Ворскла" відбувся матч 1-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала чинного чемпіона України донецький "Шахтар".
Команда Паулу Фонсеки здобула першу перемогу у новому чемпіонаті, забивши три м'ячі у ворота господарів.
На 27-й хвилині Факундо Феррейра вміло розпорядився м'ячем в чужому штрафному, точно пробивши в ближній верхній кут. Нагадаємо, аргентинець став героєм матчу за Суперкубок проти "Динамо", забивши обидва м'ячі у ворота киян.
Ще два взяття воріт відбулися після перерви. На 66-й хвилині Марлос забив красивий гол дальнім ударом. А на 90+3-й хвилині Алан Патрік поставив крапку в розгромі "Ворскли".
"Шахтар" переміг - 3:0.
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