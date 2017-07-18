"Шахтар" впевнено переміг "Ворсклу" в першому матчі УПЛ нового сезону

У Полтаві на стадіоні "Ворскла" відбувся матч 1-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала чинного чемпіона України донецький "Шахтар".

Команда Паулу Фонсеки здобула першу перемогу у новому чемпіонаті, забивши три м'ячі у ворота господарів.

На 27-й хвилині Факундо Феррейра вміло розпорядився м'ячем в чужому штрафному, точно пробивши в ближній верхній кут. Нагадаємо, аргентинець став героєм матчу за Суперкубок проти "Динамо", забивши обидва м'ячі у ворота киян.

Ще два взяття воріт відбулися після перерви. На 66-й хвилині Марлос забив красивий гол дальнім ударом. А на 90+3-й хвилині Алан Патрік поставив крапку в розгромі "Ворскли".

"Шахтар" переміг - 3:0.