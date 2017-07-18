УПЛ, 1-й тур, "Динамо" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановскього київське "Динамо" проводить матч 1-го туру чемпіонату України, в якому динамівцям протистоїть одеський "Чорноморець", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Як і поєдинок полтавської "Ворскли" і донецького "Шахтаря", цей матч винесено окремо від базової дати стартового туру через участь двох грандів у поєдинку за Суперкубок України, який завершився впевненою перемогою гірників.

Першу перемогу під керівництвом Олександра Хацкевича динамівці можуть здобути сьогодні. "Динамо" і "Чорноморець" часто зустрічалися між собою у минулому сезоні. На першому етапі одесити відібрали у киян два очки вдома (1:1) і програли на виїзді (1:2). На другому етапі в обох поєдинках перевага була на боці "Динамо" (4:1 і 2:1).

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Крім того, через концерт гурту Depeche Mode на "Олімпійському" поєдинок перенесено на більш компактну динамівську арену.

Матч у Києві розпочнеться о 19.00.

ТВ-трансляція гри на телеканалі 2+2.