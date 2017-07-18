Заради придбання Неймара "ПСЖ" готовий розщедритися на 222 мільйона євро

Форвард "Барселони" Неймар погодився стати гравцем французького "ПСЖ", повідомляє Esporteinterativo.com.br.

Паризький клуб збирається виплатити "Барселоні" за бразильця 222 мільйони євро, які прописані в контракті футболіста в якості відступних.

"ПСЖ" сподівається завершити трансфер і повідомити про нього протягом двох тижнів. Тим не менш, про переговори клубу з "Барселоною" нічого не сказано.

Стверджується, що вирішальну роль у рішенні Неймара змінити клуб зіграло його нинішнє становище в "Барселоні", де форвард перебуває в тіні Ліонеля Мессі, тоді як у паризькому клубі Неймар буде головною зіркою.

Також важливим моментом для Неймара є і недавній перехід в "ПСЖ" колишнього партнера по "Барселоні", захисника Дані Алвеса.

Неймар виступає за "Барселону" з 2013 року. Загалом на його рахунку 105 голів у 186 матчах за клуб (у тому числі в минулому сезоні – 45 матчів, 20 голів). Контракт форварда з "Барселоною" закінчується влітку 2021 року.