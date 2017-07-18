П'єрлуїджі Колліна йде з ФФУ - ЗМІ

Куратор суддівського корпусу України П'єрлуїджі Колліна припинив свою співпрацю з Федерацією футболу України. Про це повідомляє ua-football.com з посиланням на два різних джерела.

Колліна не брав участі в передсезонних підготовчих зборах українських арбітрів. Куратора не було ні на тестуваннях, ні на інструктажі, ні на семінарах.

За інформацією від джерел, Колліна скористався пунктом контракту, згідно з яким будь-яка із сторін може припинити співпрацю без виплати компенсації. Свої функції П'єрлуїджі Колліна передав главі Комітету арбітрів ФФУ Лучано Луччі.

Джерела додають, що діючих арбітрів неприємно вразило те, що Колліна не виконав своїх зобов'язань під час підготовчого процесу. Ні підтвердження, ні спростування цієї інформації від ФФУ поки немає.