Ібрагімович віддав дітей у футбольну академію "МЮ"

Екс-нападник «Манчестер Юнайтед» Златан Ібрагімович зарахував своїх синів в академію «Червоних дияволів».

11-річний Максиміліан і 9-річний Вінсент будуть тренуватися у віковій групі до 10 років. Партнерами дітей Златана стануть сини інших легенд "Манчестер Юнайтед" Райана Гігза і Нікі Батта, передає The Sun.

На даний момент не відомо, де продовжить кар'єру сам Ібрагімович. Зараз він відновлюється після розриву зв'язок коліна і планує повернутися в «Манчестер Юнайтед».

Контракт шведа з англійським клубом закінчився в червні 2017 року.

Златан забив 28 м'ячів в 46 офіційних матчах сезону-2016/17.