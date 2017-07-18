Ярославський та Каллен розповіли про Євро-2012 у Харкові

Генеральний інвестор підготовки міста до Євро-2012, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський і Мартін Каллен, на той час операційний директор Євро-2012, а зараз СЕО УЄФА по заходах розповіли в рамках документального проекту "Євро-2012. Українська гордість" про проведення Євро-2012 в Харкові.

Про це повідомляє sport.ua.

Відзначається, що перший показ відбувся 15 липня. Автори проекту до п'ятиріччя проведення європейського чемпіонату з футболу в Україні та Польщі відновили хронологію підготовки України до турніру, а також зібрали спогади ключових учасників цього процесу.

"Коли я усвідомив, що цей турнір означає, то зрозумів, що є шанс реалізувати можливості Харкова. І це був виклик для всіх нас. Тому що, ви ж знаєте, що Харків був резервним містом. І коли перший раз чиновники УЄФА приїхали інспектувати Харків, крім іронічної посмішки на їх обличчях я нічого не побачив. У них навіть не було і думки про те, що наше місто може претендувати на звання основного міста щодо проведення Євро-2012", - розповідає Ярославський. За словами Мартіна Каллена, у керівників УЄФА виникало чимало запитань до міста. Але, як розповідають автори фільму, саме Ярославський зміг врятувати ситуацію, інвестувавши у підготовку міста до турніру 300 млн доларів (за даними ЗМІ, це є найбільшою приватною інвестицією в українську частину Євро-2012).

"Якщо б ви знали пана Ярославського, то зрозуміли б, чому йому можна було вірити. Іноді було дуже важко повірити, що все, сказане ним, здійснитися. Тому що тоді здавалося, що ця місія нездійсненна", - зазначив Каллен. На питання журналістів, який з об'єктів Євро-2012, якими займався Ярославський (стадіон, аеропорт, перший в місті 5-зірковий готель, тренувальний табір, волонтерський центр), виявився найскладнішим, бізнесмен відповів: "Напевно, все-таки стадіон. Тому що ми його не будували "з нуля", а перебудовували. Ми майже вже закінчили, коли приїхало УЄФА і сказало – додати проходи. А як це "нарізати" в тілі трибун? Це ж не "Київський торт" - ножем провів і проходи з'явилися. Треба віддати належне нашим харківським архітекторам і будівельникам – вони впоралися. Низький їм уклін за це".

ЗМІ зазначає, що в Міжнародному аеропорту "Харків", завдяки роботі команди Ярославського, весь аеровокзальний комплекс здали в строк, а відреставровану будівлю VIP-терміналу навіть особисто відкрив тодішній президент УЄФА. При цьому підкреслюється, що проблеми виникли з аеродромом - державної частиною загального проекту приватно-державного партнерства. "Ще однією суттєвою проблемою Харкова був аеропорт. Злітно-посадочна смуга і диспетчерська вежа були споруджені на кошти уряду. І здані дуже пізно...", - розповів Каллен.

Згадується ще один масштабний харківський проект Євро-2012 - готель Premier Palace Hotel Kharkiv, побудований групою DCH. За спогадами керівника українського оргкомітету Євро-2012 Маркіяна Лубківського, європейські футбольні функціонери були "в шоці" від того, що старого готельного фонду "першої столиці". "В Харкові у нас була проблема з готелями", - розповідає у фільмі Мартін Каллен. Але, як зазначається, рішення все ж знайшлося. "Коли вони (УЄФА, - ред.) зрозуміли, що не вистачає готелю, де вони дійсно можуть розмістити штаб, стало питання: або він буде, або, ймовірно, і Євро-2012 не буде. Тоді діватися вже було нікуди. Довелося братися і будувати готель", - зазначив Ярославський.