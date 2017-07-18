Віце-президент ФІФА заарештований за підозрою в корупції
12:58, 18 липня 2017Футбол
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Вільяр також очолює Федерацію футболу Іспанії з 1988 року.
Вільяр став черговою жертвою корупційного скандалу / Footboom.com
Оперативний Центральний блок (UCО) цивільної гвардії Іспанії заарештував сьогодні вранці президента іспанської федерації футболу (RFEF) і віце-президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIFA) Анхеля Марію Вільяра, повідомляє EFЕ.
Заарештований також син чиновника Горка.
Арешт відбувся в рамках операції по боротьбі з корупцією за наказом Верховного суду, повідомили джерела видання, близькі до розслідування.
В цілому, за даними джерела, серед десятка заарештованих віце-президент Федерації футболу Іспанії та президент Федерації Тенеріфе Хуан Падрон і секретар обласної федерації Рамон Ернандес Бассу.
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