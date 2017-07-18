Аргентинець Раффо став директором Академії ФК "Шахтар"

Аргентинець Хорхе Раффо очолив Академію «Шахтаря», повідомляє офіційний сайт донецького футбольного клубу.

Клуб представить нового керівника у середу, 19 липня.

Хорхе Оскар Раффо Хоффмейстер в якості гравця виступав у командах «Бока Хуніорс», «Кільмес», «Уніон де Санта Фе», «Атлетіко Лос-Андес», «Депортіво Італьяно» (всі – Бразилія), «Эндрахт Вервик» (Бельгія), «Сент-Омер» (Франція). Після закінчення ігрової кар'єри тренував аргентинські «Альмиранте Браун» і «Атланту».

З 2002 по 2008 рік – генеральний директор Центру підготовки футболістів CEFAR (Ель Паломар, Буенос-Айрес). З 2006-го очолював Академію «Барселони» в Аргентині. З 2011 по 2017 рік – спортивний директор Академії «Бока Хуніорс».