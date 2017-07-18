"Барселона" заробила за минулий сезон рекордні 708 мільйонів євро

Футбольний клуб "Барселона" (Іспанія) у минулому сезоні заробив 708 мільйонів євро, що стало рекордним прибутком за всю історію, повідомляє офіційний сайт "Барселони".

На зарплату гравців клуб витратив 2/3 від цієї суми - 66 відсотків.До 247 мільйонів зменшився борг клубу за кредитами. Це на 24,5 мільйона менше, ніж роком раніше.

За сезон 2015/16 клуб заробив 679 млн. євро, що також вважалося на той момент рекордом по прибутку.

У клубі зазначили, що згідно з даними Forbes, "Барселона" є четвертим за величиною спортивним клубом в світі з оцінною вартістю 3,64 мільярда євро. Це на 2% більше, ніж у минулому році, і означає, що "блаугранс" відстає лише від "Даллас Ковбойз", "Нью-Йорк Янкіз" і "Манчестер Юнайтед".