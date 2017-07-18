Легенда італійської "Роми" Тотті підтвердив своє призначення на посаду директора команди

Легендарний футболіст італійської "Роми" Франческо Тотті підтвердив чутки про своє призначення директором команди, що з'явилися раніше, повідомляє офіційний клубний сайт.

«Моя кар`єра футболіста закінчена, тепер починається інша важлива голова життя в ролі директора. Сподіваюся, що у новій ролі мені вдасться досягти не менших успіхів, ніж на полі. Переді мною відкриті всі двері і мені ще тільки належить зрозуміти, що мені підходить найкраще. Як звертатися до мене зараз? Просто називайте мене Франческо, як завжди. Що буде написано на моїй візитці? Франческо, Рома», - сказав Тотті.

Тотті в 16-річному віці (1992) дебютував за "Рому" і провів у команді 25 років. Сезон 2016-17 став останнім у його кар'єрі. Виграв чемпіонат Італії 2000/2001, двічі був володарем Кубка і Суперкубка Італії. У складі національної збірної Італії виграв ЧС-2006 і став віце-чемпіоном Євро-2000.