Тренер англійського "Арсеналу" Венгер встановив рекорд за тривалістю роботи в одному клубі

Французький фахівець Арсен Венгер перебуває на чолі лондонського "Арсеналу" вже 7 583 дні, що на 1 більше, ніж у екс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, повідомляє Isport.

Варто відзначити, що шотландець очолював МЮ довше, ніж Венгер – "Арсенал". Французу вдалося обійти Фергюсона, тому що 6 років кар'єри наставника "Червоних Дияволів" не увійшли в цей рахунок – тоді ще не була створена АПЛ.

Венгер працює в "Арсеналі" з жовтня 1996 року. У той час як Фергюссон пропрацював в МЮ, з серпня 1992 по травень 2013 року.

Повний список тренерів-"довгожителів" англійської Прем'єр-ліги виглядає так: