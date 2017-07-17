Матчі одеського "Чорноморця" в УПЛ буде транслювати телеканал "2+2"

Домашні матчі одеського "Чорноморця" в чемпіонаті України з футболу транслюватиме телеканал 2+2, повідомляє Футбол24.

Зараз контракт на кінцевій стадії обговорення і може бути невдовзі підписано, повідомляє джерело телеканалу.

Якщо всі нюанси співпраці будуть вирішені на цьому тижні, матч 2-го туру УПЛ Чорноморець – Сталь, який пройде в суботу 22 липня о 19:30, буде показаний на телеканалі 2+2 або УНІАН.

Таким чином, телеканал 2+2 в сезоні 2017/18 став транслятором 4-х клубів української Прем'єр-ліги. Раніше про співпрацю з каналом домовилися київське "Динамо", луганська "Зоря" і львівські "Карпати".