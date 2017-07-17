Визначено дати матчів Ліги чемпіонів "Динамо" - "Янг Бойз"
12:58, 17 липня 2017Футбол
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Ігри 3-го кваліфікаційного раунду пройдуть 26 липня і 2 серпня.
"Динамо" розпочне новий єврокубковий сезон матчами зі швейцарським "Янг Бойз" / fcdynamo.kiev.ua
Футбольний клуб «Динамо» (Київ) і швейцарський «Янг Бойз» досягли попередньої домовленості про дати матчів 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє офіційний сайт столичної команди.
Перший поєдинок, який пройде в Києві на НСК «Олімпійський», відбудеться 26 липня, а матч у відповідь буде зіграний в Берні на «Стад де Сюізз» 2 серпня.
Час початку обох матчів буде затверджено у вівторок, 18 липня, після погодження з УЄФА.
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