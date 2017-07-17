Ярмоленко вилаяв фанатів під час матчу за Суперкубок за кинуті на поле петарди (відео)

Капітан київського «Динамо» Андрій Ярмоленко на початку першого тайму матчу за Суперкубок України проти донецького "Шахтаря", спробував заспокоїти фанатів «біло-синіх», які кидають на поле петарди.

Як видно на відео, опублікованому в YouTube-акаунті Сергія Болотникова, Ярмоленко підійшов до трибуни ультрас і вилаявся на адресу київських уболівальників. У відповідь гравець "Динамо" і збірної України також почув нецензурні вирази.

Як повідомляв УНІАН, матч зупиняли кілька разів через кинути фаєри і петарди. Президент УПЛ Володимир Генінсон пообіцяв, що київський клуб покарають за поведінку фанатів.

Матч за Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар" відбувся 15 липня в Одесі і завершився перемогою гірників з рахунком 2:0.