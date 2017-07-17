Ярмоленко вилаяв фанатів під час матчу за Суперкубок за кинуті на поле петарди (відео)

12:47, 17 липня 2017
Футбол
338

У капітана київського "Динамо" і ультрас команди стався словесний конфлікт.

Ярмоленко відкрив рахунок в матчі

Капітан київського «Динамо» Андрій Ярмоленко на початку першого тайму матчу за Суперкубок України проти донецького "Шахтаря", спробував заспокоїти фанатів «біло-синіх», які кидають на поле петарди.

Як видно на відео, опублікованому в YouTube-акаунті Сергія Болотникова, Ярмоленко підійшов до трибуни ультрас і вилаявся на адресу київських уболівальників. У відповідь гравець "Динамо" і збірної України також почув нецензурні вирази.

Як повідомляв УНІАН, матч зупиняли кілька разів через кинути фаєри і петарди. Президент УПЛ Володимир Генінсон пообіцяв, що київський клуб покарають за поведінку фанатів.

Матч за Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар" відбувся 15 липня в Одесі і завершився перемогою гірників з рахунком 2:0.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Одеса#Динамо Шахтар#Суперкубок України