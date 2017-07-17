Роналду пропустить матч за Суперкубок УЄФА, але допоможе "Реалу" в Суперкубку Іспанії

Нападник мадридського Реала Кріштіану Роналду, ймовірно, пропустить матч за Суперкубок УЄФА проти Манчестер Юнайтед, повідомляє Isport з посиланням на Marca.

Португалець вийде на поле лише в матчі за Суперкубок Іспанії з "Барселоною".

Читайте такожКріштіану Роналду отримує 400 тисяч євро за посаду в инстаграмеОскільки головний тренер команди Зінедін Зідан дав футболісту місячний відпочинок після напруженого сезону і матчів у складі збірної Португалії у червні-липні, тренуватися Роналду почне тільки наприкінці липня. Фахівець хоче, щоб Кріштіану провів хоча б 10 днів на тренуваннях, перш ніж знову вийти на поле.

Це означає, що Роналду пропустить гру з Барселоною 30 липня в рамках Міжнародного кубка чемпіонів, а 8 серпня навряд чи зіграє в матчі за Суперкубок УЄФА з Ман Юнайтед. Проте, вже 13 серпня португалець буде готовий допомогти "королівському клубу" у матчі за Суперкубок Іспанії.

Повідомляється також, що на цьому тижні 32-річний форвард повинен пройти медобстеження в Мадриді, після чого знову вирушить на відпочинок, під час якого в нього також заплановані заходи зі спонсорами.