Коноплянка візьме участь в турне по Китаю німецького "Шальке"

Український легіонер німецького футбольного клубу "Шальке-04" Євген Коноплянка візьме участь разом зі своєю командою в турне по Китаю, повідомляється в Twitter гравця.

Читайте такожШальке: Коноплянка повинен був більше створювати на полі, ніж спілкуватися з журналістами27-річний українець прибув у Піднебесну разом з командою з Гельзенкірхена напередодні ввечері, а перед відїздом розмістив пост у соцмережі, де він на фото з партнерами по команді.

Раніше, в літнє межсезоння "Шальке" вже провів два товариських матчі, в яких українець забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Коноплянці дав шанс після невдалого попереднього сезону новий головний тренер команди Доменіко Тедеско. Він зазначив, що на літніх зборах "все почнеться з нуля і у кожного буде можливість проявити себе".