"Олімпік" виграв в гостях у "Олександрії" у стартовому матчі сезону УПЛ

В Олександрії завершився матч першого туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала донецький "Олімпік" і поступилася супернику, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 0:2.

Гості швидко заволоділи перевагою в цьому матчі, а в середині першого тайму вирішили результат гри на свою користь.

На 16-й хвилині Моха Рхарсалла з лівого флангу навісив точно на голову Владиславу Хомутову, який відправив м'яч у правий від себе кут воріт суперника. А за 20 хвилин, на 36-й, Моха розігнав контратаку гостей, а Дмитро Немчанінов зліва увірвався в штрафну "Олександрії" і сильним ударом відправив другий м'яч у ворота господарів поля.

Таким чином, "Олімпік" набрав 3 очки і очолив турнірну таблицю за підсумками першого дня змагань.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Сталь" сенсаційно обіграла "Зорю" (1:0), "Карпати" і "Зірка" зіграли внічию (1:1), а "Маріуполь" і "Верес" також не виявили переможця в безголевому матчі (0:0).

Матчі "Динамо" - "Чорноморець" і "Ворскла" - "Шахтар" відбудеться у вівторок, 18 липня.