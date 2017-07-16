"Зоря" програла "Сталі" в першому турі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі на "Славутич-Арена" завершився матч першого туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" програла "Сталі" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цьому матчі на 60-й хвилині забив Андрій Якимів. Гравцеві вдався сильний удар зі штрафного, після якого м'яч влетів у ворота. Як до, так і після цього моменту, великою перевагою володіли господарі поля, але забити хоча б один гол луганчанам так і не вдалося.

У деяких епізодах від команди елементарно відверталася удача, а здебільшого чудово грав воротар "Сталі" Герман Пеньків.

Таким чином, вже в 1-му турі "Сталь" здобула несподівану перемогу і набраал 3 очки в турнірній таблиці УПЛ.