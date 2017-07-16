"Маріуполь" і "Верес" не забили голів у першому матчі УПЛ

У Маріуполі на стадіоні "Іллічівець" завершився матч першого туру української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2017/18, де "Маріуполь" приймав рівненський "Верес" і звів матч внічию, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Матч проходив з невеликою перевагою господарів поля, але в грі двох команд, які повернулися в еліту українського футболу після перерви, був зафіксований підсумковий нічийний результат.

Таким чином, обидві команди набрали по 1 очку в турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, паралельно з цим матчем проходила гра у Львові, де "Карпати" і "Зірка" з Кропивницького також зіграли внічию - 1:1.