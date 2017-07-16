"Карпати" і "Зірка" зіграли внічию у стартовому матчі Прем'єр-ліги нового сезону

У Львові завершився перший матч чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2017/18, в якому "Карпати" приймали "Зірку" з Кропивницького і зіграли внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Господарі дуже потужно розпочали матч і вже на 5-й хвилині гол забив Амбросій Чачуа. Після діагональної передачі Ксьонза прийняв м'яч Чачуа і низовим ударом вдарив у ближній кут - 1:0.

Ближче до середини першого тайму гості вирівняли гру, а на 37-й хвилині зрівняли рахунок. Гол з пенальті забив Ігор Загальський. Гравцеві вдався не дуже сильний удар під поперечину - голкіпер Мисак був безсилий. За хвилину до цього Перейра зіграв у штрафному рукою і суддя призначив пенальті.

У другому таймі команди мали ряд обопільних гострих моментів, але рахунок так і не змінився.

Таким чином, обидва колективи набрали по 1 очку в турнірній таблиці УПЛ.