УПЛ, 1-й тур, "Зоря" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні на "Славутич-Арені" у Запоріжжі проходить матч 1-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Бронзовий призер минулого чемпіонату України приймає міцного середняка елітного дивізіону нашого футболу.

Команда Юрія Вернидуба міцно осіла в трійці найсильніших команд країни, а по ходу попереднього сезону могла навіть поборотися з "Динамо" за срібло, але втратила важливі очки в ряді матчів з командами, які стоять нижче в турнірній таблиці.

У новий сезон луганчани також входять з амбітними планами, як на внутрішній, так і на міжнародній арені. Восени команда вдруге поспіль зіграє в груповому турнірі другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи.

Матч у Запоріжжі розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляція гри на телеканалі 2+2.