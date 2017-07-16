Прем'єр-ліга, 1-й тур, "Карпати" - "Зірка": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові стартує новий сезон чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, де "Карпати" приймуть на своєму полі "Зірку" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Зустрічаються команди, які за підсумками минулого сезону посіли місця в другій половині турнірної таблиці, але зуміли впевнено зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Новий сезон "Карпати" команди починають під керівництвом нового тренера. Львівську команду очолив іспанський фахівець Серхіо Наварро. У свою чергу, тренер "Зірки" Роман Монарьов позбувся приставки "в. о.", яку носив з листопада минулого року, коли тимчасово очолив колектив.

Матч у Львові на стадіоні "Україна" розпочнеться о 17.00.

ТВ-трансляція гри - телеканал УНІАН.